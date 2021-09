Sepultado corpo de menina de 10 anos que morreu após levar coice da égua em Santa Maria

publicidade

Foi sepultado nesta quinta-feira, no Cemitério Santa Rita, em Santa Maria, o corpo da estudante Amanda da Silva Lopes,10 anos, que morreu depois de ser atingida por um coice na cabeça pela égua de estimação. O fato aconteceu na última segunda-feira na rua Rui Barbosa, na Vila Carolina, próximo da residência da menina.

Amanda faleceu na quarta-feira no Hospital Universitário em decorrência de um traumatismo craniano. A menina foi levar a égua de estimação para pastar como fazia costumeiramente. Ao se abaixar próximo as patas do animal, a égua se assustou e deu um coice que atingiu a estudante. A garota cursava o 5º ano da Escola Municipal Chácara das Flores. "O animal foi comprado pela família quando Amanda tinha 4 anos e sempre participavam de rodeios”, afirmou um integrante da família.

Amanda residia com os pais e três irmãos na rua Raimundo Correa, que fica próxima ao local onde ocorreu a tragédia.