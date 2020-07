Serra ainda tem uma rodovia interditada por conta da chuva

publicidade

A Polícia Rodoviária Estadual divulgou, na manhã desta segunda-feira, o boletim com a atualização da situação das rodovias na Serra Gaúcha. No momento só está interrompido o trânsito na ERS 448, entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, que sofreu um deslizamento, ainda no dia 30 de junho, e está totalmente interditada sem previsão de liberação.

A VRS 826 entre Farroupilha e Alto Feliz já foi liberada e os motoristas podem utilizar a rodovia após ela ficar totalmente interrompida no km 9, em Alto Feliz, onde rachaduras surgiram no asfalto.

Após avaliações realizadas por técnicos do Daer, na sexta, optou-se por retirar o asfalto danificado para liberar o trânsito. Os motoristas devem ter atenção ao transitar pelo trecho.

A ERS 431, no km 18, entre Bento Gonçalves e Guaporé, também está liberada após a pista ser tomada pelas águas do rio das Antas.