Serra gaúcha abre temporada de eventos natalinos nesta sexta-feira

publicidade

Os eventos natalinos de Canela e Gramado marcam a retomada das atividades presenciais na Serra Gaúcha. O 34° Sonho de Natal de Canela começa oficialmente nesta sexta-feira, dia 22. Além de decoração nas principais ruas, o evento terá mais de 370 apresentações ao longo de 80 dias de programação, que encerra em 9 de janeiro de 2022.

Com caráter comunitário, o projeto Árvores do Sonho abre a programação a partir das 15h. Comerciantes, entidades e apoiadores irão para a avenida Júlio de Castilhos decorar suas árvores natalinas à espera do Papai Noel. Depois, às 18h, ocorre a abertura oficial do evento no Teatro Municipal de Canela, o Teatrão, que foi revitalizado. Com exigência de comprovante vacinal do público, o espaço recebe o show do grupo O Som do Vento, com participação especial de Renato Borghetti.

Em Gramado, o 36° Natal Luz começa na próxima quinta-feira, dia 28, e vai até 30 de janeiro de 2022. Na abertura oficial, que ocorre no palco do Lago Joaquina Bier, a partir 19h30, será realizado o concerto da Orquestra Sinfônica de Gramado. A atração servirá também para marcar as comemorações dos 10 anos da orquestra, que terá regência do maestro Linus Lerner.

Em sua 36ª edição, estão previstos cinco espetáculos pagos. Entre eles, duas novidades: O Primeiro Milagre do Menino Jesus e O Reino do Natal. Também estão programados Nativitaten, O Grande Desfile de Natal – Celebrando Tradições e Natalis – A Criação.