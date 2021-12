Serviços de recuperação da Ponte do Fandango avançam em Cachoeira do Sul

publicidade

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que concluiu a escavação das estacas, avançando nos serviços de recuperação do vão da Ponte do Fandango, sobre o rio Jacuí, na BR 153, em Cachoeira do Sul. A expectativa é finalizar o escoramento ainda neste mês. A estrutura apresentou problemas no final de outubro, precisando ser interditada totalmente e depois liberada parcialmente para pedestres e veículos leves.

A equipe do Dnit atualmente trabalha na armação dos blocos de fundação, que vão sustentar os pilares que darão apoio às vigas existentes da ligação. Com a conclusão deste trabalho, conforme o Dnit, será possível liberar o tráfego para veículos leves em ambos os sentidos da travessia. A liberação da ponte para a passagem de veículos pesados só será possível após a recuperação total da estrutura. Técnicos do DNIT, em Brasília, estão estudando a melhor alternativa. Por enquanto, os condutores de ônibus e caminhões devem utilizar as rotas alternativas. A região está sinalizada informando as opções de rotas.

Veja Também