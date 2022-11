Serviços, estradas e comércio: o que funciona em Porto Alegre no feriado da Proclamação da República

publicidade

O feriado nacional da Proclamação da República altera o funcionamento de diversos serviços em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (11). Os supermercados de Porto Alegre que realizaram acordos coletivos poderão funcionar normalmente no feriado, de acordo com o Sindigêneros-RS, desde que também cumpram as normas estipuladas com o sindicato dos trabalhadores da categoria. As lojas da capital gaúcha poderão abrir na terça-feira de acordo com a convenção coletiva de trabalho, documento que aborda as regras para o setor varejista. Para a segunda-feira, o funcionamento do comércio permanece inalterado.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que não haverá atendimento nas agências bancárias no Dia da Proclamação da República. Na segunda e quarta-feira, os bancos abrem normalmente nas localidades que não tiverem feriados municipais, inclusive o Banrisul. Como de costume, as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, bem como os canais digitais e remotos dos bancos (internet e mobile banking). As contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e os carnês com vencimento no dia do feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil.

Órgãos públicos

Alguns órgãos públicos terão ponto facultativo do Dia do Servidor Público na segunda-feira (14) e na terça-feira. Portanto, serão dois dias seguidos sem funcionamento. Atendimentos na Farmácia de Medicamentos Especiais, nas agências do Tudo Fácil e nas Agências FGTAS/Sine, por exemplo, serão retomados somente na quarta-feira (16). A exceção é a unidade de Lajeado do Tudo Fácil, que deve abrir na segunda. Serviços essenciais, como segurança pública e saúde, funcionarão normalmente.

O Procon RS receberá demandas apenas pelo site na segunda e na terça-feira, retomando o atendimento presencial na quarta. Bem como o IPE Saúde, que retoma os atendimentos na quarta-feira na Capital, às 9h, mediante agendamento. O funcionamento do atendimento nos postos do interior, do Programa Facilitadores, deve ser verificado diretamente em cada local.

Não haverá funcionamento administrativo do Detran nem na segunda, nem na terça-feira. Credenciados – Centros de Formação de Condutores (CFC), Centros de Registro de Veículos (CRVA), Centros de Remoção de Veículos (CRD) e Centros de Desmanche de Veículos (CDV) – funcionam normalmente apenas na segunda-feira, e na terça somente os CRDs estarão funcionando para a remoção de veículos. A Ceasa estará aberta na segunda-feira, das 5h30 às 10h, e na terça-feira, das 13h às 17h. Entretanto, na quarta-feira a Ceasa estará fechada.

Na Justiça Federal da 4ª Região haverá expediente normal no Dia do Servidor Público, segunda-feira, já que o feriado foi adiado para o dia 31 de outubro. O Ministério Público do RS e o Tribunal de Justiça do RS terão expediente normal no dia 14, e funcionarão em regime de plantão no dia 15.

Em Porto Alegre, apenas as atividades essenciais continuarão em funcionamento. O ponto facultativo vale para os servidores da administração municipal centralizada e descentralizada, que devem retornar às atividades na quarta-feira.

Movimento nas estradas

O movimento nas estradas deve aumentar: a CCR ViaSul prevê mais de 1 milhão de veículos trafegando ao longo das rodovias sob sua concessão no Rio Grande do Sul (BR-101, BR-386, BR-448 e Freeway), durante o período do feriadão, entre sexta e terça-feira. De acordo com a Concessionária, deste total, cerca de 316 mil deverão utilizar a Freeway em ambos os sentidos nos cinco dias. Já a partir de sexta (11), o fluxo deve ficar mais intenso com quase 71 mil veículos trafegando pela rodovia. Destes, 55 mil deverão seguir sentido litoral. Já no sábado, serão cerca de 58,5 mil veículos também sentido ao litoral, com fluxo mais intenso entre 9h e 12h e a partir das 14h.

Ainda na Freeway, para o retorno, são previstos pouco mais de 26 mil veículos seguindo para Porto Alegre no domingo (13) e cerca de 15 mil na segunda (14). Porém, o pico de tráfego deve acontecer na terça (15), quando quase 80 mil motoristas deverão utilizar a rodovia para, com fluxo mais intenso a partir das 15h.

Conforme a previsão da CCR ViaSul, a BR-386 também deverá ter aumento no fluxo durante os cinco dias do feriado. A estimativa prevê mais de 315 mil veículos utilizando a rodovia, sendo, aproximadamente, 77 mil somente no dia 11 (sexta). Destes, mais de 18 mil seguirão rumo ao interior do Estado e outros 16 mil no sentido à capital. Já no sábado (12), serão, aproximadamente 14 mil veículos trafegando pela rodovia, tanto no sentido Norte quanto Sul. Para o final do feriado, na terça (15), estão previstos quase 17 mil motoristas retornando para Porto Alegre e 15 mil voltando para o interior, com tráfego mais intenso previsto para a partir das 14h.

Para acompanhar a movimentação intensa, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizará a Operação Proclamação da República 2022, que ocorrerá do dia 11 de novembro até o dia 15 de novembro. Durante este período, será reforçado o policiamento ostensivo em todo o estado nos locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade.

Com relação ao fluxo de veículos, a previsão da PRF é de que o maior movimento da ida seja na sexta-feira (11), após as 17h. Na volta, considerando operações anteriores, o maior movimento é esperado para a terça-feira (15), depois das 13h. Por esse motivo, a Polícia Rodoviária Federal orienta aos motoristas que evitem esses horários, antecipando ou prorrogando a viagem.

Na rodoviária de Porto Alegre, até esta quinta-feira, não se percebeu aumento na procura de viagens.