Servidores do Semae realizam testes para Covid-19 em São Leopoldo

Os servidores do Serviço Municipal de Água e Esgotos (Semae), em São Leopoldo, realizaram testes para o novo coronavírus nesta segunda-feira no Hospital Centenário. A ação foi feita por dez estudantes do curso de Técnico em Enfermagem da Escola da Paz, supervisionados pela enfermeira do Hospital, Fernanda Estrella. Serão aplicados 400 testes, doados pela empresa Taurus para a prefeitura municipal ao longo da semana.

Para a população em geral, desde a manhã desta segunda-feira, o Centro de Testagem Municipal passou a funcionar no Ginásio Celso Morbach, no largo Rui Porto. A transferência faz parte da estratégia de enfrentamento da pandemia a partir da ampliação da testagem de acordo com os critérios estabelecidos pelas autoridades sanitárias.

O sistema de testagem segue o protocolo de atendimento inicial nas Unidades Básicas de Saúde, UPA e Hospital. Com o encaminhamento médico, a pessoa deverá se dirigir ao novo espaço do Centro de Testagem para realizar o exame.