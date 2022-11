Sexta-feira será de sol entre nuvens e com temperatura agradável no RS

publicidade

O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, encerrando uma semana marcada por registros históricos de frio no Sul do Brasil. Conforme a MetSul, nuvens avançam do mar para o continente e serão vistas no Leste gaúcho e no Centro do Estado.

Até mesmo chuva muito isolada e passageira não é descartada junto à faixa Leste. Na Metade Oeste, a previsão é de amplos períodos de céu claro. O dia ainda começa frio, embora com mínimas mais altas. A tarde deve ser agradável. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 12ºC e 23ºC.

Mínimas e máximas em algumas cidades nesta sexta:

Torres 12 ºC / 21 ºC

Caxias do Sul 5 ºC / 20 ºC

São Miguel do Ausentes 0 ºC / 17 ºC

Erechim 9 ºC / 23 ºC

Santa Rosa 7 ºC / 28 ºC

Santa Cruz 11 ºC / 24 ºC