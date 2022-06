Sine de Passo Fundo registra mais de 80 vagas de emprego para esta segunda-feira

publicidade

O Sine de Passo Fundo inicia a semana com oferta de 83 vagas de empregos. O maior número de oportunidades de trabalho se concentra nos setores da indústria e comércio. Segundo o coordenador da unidade do Sine local, Sérgio Ferrari, o número de oportunidades de trabalho nos mais diversos setores vem aumentando consideravelmente.

“Praticamente todos os dias surgem novas vagas, o que demonstra o crescimento do setor econômico da cidade”, observa. Ferrari disse que, ano após ano, mesmo no período da pandemia o número de oportunidades de trabalho se mantém elevado e que em muitos casos registra-se a carência de pessoas especializadas. “Sempre abre vagas e notamos que há necessidade de pessoas com qualificação nas mais diversas áreas.”

Os cargos que estão com vagas disponíveis nesta segunda-feira são: abatedor; ajudante de eletricista; analista fiscal; atendente de loja; auxiliar administrativo; auxiliar de almoxarifado; auxiliar de armazenamento; auxiliar de cozinha; auxiliar de estoque; auxiliar de limpeza; auxiliar de linha de produção; auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica; auxiliar de marceneiro; auxiliar mecânico de ar-condicionado; auxiliar técnico na mecânica de máquinas; babá; borracheiro auxiliar; comprador; costureira de máquinas industriais; costureira em geral; eletricista auxiliar; eletricista de manutenção industrial; eletricista de rede; empregado doméstico/faxineiro; gerente de loja e supermercado; inspetor de auditoria; instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe; mecânico de bicicletas; montador de computadores e equipamentos auxiliares; motorista carreteiro, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações; operador de centro de usinagem com comando numérico; operador de empilhadeira; operador de sistema de informática; operador de vendas, com vaga também para PCD; pedreiro; repositor, também com vaga para PCD; representante comercial autônomo; servente de obras; soldador; técnico de edificações; técnico de manutenção eletrônica; técnico de projetos elétricos; técnico de rede; técnico de suporte de TI; técnico de vendas; técnico em segurança do trabalho; técnico mecânico; vendor interno; e vendedor pracista.

