Sine de Uruguaiana divulga vagas em aberto

publicidade

O Sine de Uruguaiana conta com vagas de emprego disponíveis em diversos segmentos de atuação. Para se candidatar, os interessados devem comparecer na agência, situada na rua Dr. Maia, 3.112, ao lado do Restaurante Popular, no Centro, das 8h às 14h, munidos da carteira de trabalho (física ou digital), CPF e documento com foto.

As vagas disponíveis são: analista de folha de pagamento (1), auxiliar de departamento de pessoal (1), conferente de documentação de importação e exportação (1), costureira de máquina industrial (1), cozinheira de restaurante (1), eletricista de instalação de veículos automotores (1), eletricista de manutenção industrial (1), instalador e reparador de linhas de comunicação de dados (1), motorista de caminhão (1), operador de empilhadeira (1), vendedor interno (1) e vendedor de serviços de planos de internet para residências e empresas (1).

Vagas para pessoas com deficiência (PcD) ou reabilitados do INSS: atendente de loja ou supermercado (5), atendente de padaria (3), embalador a mão (5) e repositor de mercadorias (5).

Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone (55) 98439-5990 (WhatsApp). A agência também divulga, em áudio, as oportunidades em aberto por meio do SoundCloud.

Veja Também