Sol aparece com nuvens em quase todo o RS nesta terça-feira

O sol aparece em quase todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira, acompanhado de nuvens na maioria das regiões. Maior nebulosidade é prevista no Litoral Norte, sobretudo entre Morro Alto e Torres. Chove em pontos muitíssimo isolados da tarde para a noite no interior

No Litoral Norte, chuva forte e volumosa deve vir a qualquer hora na região de Torres, com risco de alagamentos. A chuva será intensa e excessiva no Leste de Santa Catarina, com transtornos.

O dia começa com temperatura agradável. A previsão é de calor à tarde na Metade Oeste. O vento sopra do quadrante Leste, por vezes com rajadas em diversas cidades. Em Porto Alegre, a mínima é de 18ºC, e a máxima chega aos 27ºC.

Mínimas e máximas em cidades do RS

Torres 18ºC / 22ºC

Caxias do Sul 15ºC / 23ºC

Erechim 16ºC / 27ºC

Santa Maria 17ºC / 30ºC

Pelotas 18ºC / 27ºC

Chuí 18ºC / 25ºC