Sol aparece na maior parte do RS nesta sexta-feira

O sol aparece na maior parte do Rio Grande do Sul nesta sexta, mas pontos do Leste gaúcho devem ter períodos de maior nebulosidade, segundo a MetSul.

Chove em vários setores do Leste do Estado, como na área da Lagoa dos Patos, Grande Porto Alegre, Serra, Aparados e Litoral Norte. Já nas demais regiões, o tempo firme predomina, exceto por pontos muito isolados da Metade Norte, que podem ter chuva passageira.

Um ar mais frio avança pelo Sul e o Leste gaúcho após a passagem da frente fria, com um dia ameno. No Centro, no Oeste e no Noroeste, embora a redução das máximas, o calor persiste. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 19ºC e 26ºC.

Mínimas e máximas em cidades do RS

Torres 19ºC / 24ºC

Caxias do Sul 15ºC / 22ºC

Erechim 17ºC / 27ºC

Santa Maria 19ºC / 29ºC

Pelotas 17ºC / 26ºC

Chuí 17ºC / 25ºC