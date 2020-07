Soldado que estava desaparecido é encontrado com vida

publicidade

O soldado do Exército Guilherme Ferreira de Souza, 19 anos, que estava desaparecido desde o domingo em Caxias do Sul, foi encontrado no início da noite desta segunda-feira. A informação é da irmã dele, Natália de Souza Vicensi. Ela disse que Guilherme está neste momento prestando depoimento na Delegacia de Polícia de Nova Petrópolis e que a família ainda não teve contato com ele. Natália, também não soube informar os motivos do desaparecimento do irmão, afirmou que o mais importante foi tê-lo encontrado com vida.

No início da tarde desta segunda-feira a Brigada Militar havia localizado em Picada Café a motocicleta Titan preta que pertence a Guilherme. O veículo estava abandonado em uma trilha no Morro do Mirante, ponto turístico da cidade.

Souza, que presta o serviço militar obrigatório no 3º Grupo de Artilharia Antiaérea, tinha sido visto pela última vez na tarde de domingo, quando deixou a casa dos pais, no bairro São Caetano, para dar uma volta de motocicleta. Ele vestia jaqueta escura, calça de abrigo azul, tênis preto da Nike. O destino do rapaz era a área central de Caxias.

O jovem não retornou para casa e sua família não teve mais contato com ele. O soldado também não compareceu ao Exército, na manhã desta segunda-feira.