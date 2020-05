Sorteio de automóvel garante R$ 500 mil para hospital de Frederico Westphalen

publicidade

O sorteio da campanha “Pulmão – HDP precisa respirar” ocorreu, neste sábado, para angariar mais recursos em favor do Hospital Divina Providência (HDP) de Frederico Westphalen, no Norte do Rio Grande do Sul. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Frederico Westphalen (Apae) foi a ganhadora do Fiat Mobi 0km. O automóvel foi doado ao HDP pelas empresas Arbaza e Adelle Alimentos para garantir mais recursos em favor da casa de saúde no período de enfrentamento da pandemia do coronavírus.

O empresário Leonir Balestreri, diretor sócio das empresas Arbaza e Adelle Alimentos, disse que doou o automóvel diante da carência de recursos que a única casa de saúde do município enfrenta. “Precisamos somar forças a garantir as mínimas condições de atendimento do HDP, especialmente neste período do Covid-19 que causa grande incerteza e preocupa a todos”, disse.

O presidente do HDP, Ayres Rizzi, citou a participação envolvimento de toda a comunidade na campanha para garantir os recursos necessários na manutenção da casa de saúde, além do enfrentamento da pandemia. Ele informou que os recursos arrecadados, de aproximadamente R$ 500 mil, serão utilizados na aquisição EPIs, respiradores e outros equipamentos.

Segundo Rizzi, na segunda ou terça-feira será realizada uma entrevista coletiva para detalhar a campanha e onde está sendo aplicado o valor arrecadado. “Será uma prestação de contas detalhada desta ação extremamente exitosa e que garante os recursos necessários neste período que precisamos atender pacientes do Covid-19”, observa.

O presidente do HDP adiantou que o HDP se antecipou e adquiriu mais cinco respiradores a um custo de R$ 260 mil, além de EPIs num valor total de R$ 16 mil e outros equipamentos que beneficiam 70 do total de quartos da casa de saúde. “Além disso, adquirimos um Raio-X portátil e com isso estamos garantindo aos profissionais de saúde e funcionários um atendimento qualificado a todos os pacientes, seja em relação ao coronavírus e também quanto a outros problemas de saúde”, observa. A coordenadora da campanha, Simônia Gonçalves de Oliveira, enalteceu a participação da comunidade na campanha.