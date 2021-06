Startup com sede na Feevale lança equipamento que desinfecta objetos em apenas 20 segundos

publicidade

Com sede no polo tecnológico da Universidade Feevale - Techpark, na cidade de Campo Bom, a startup EVLU, especialista em desenvolver soluções tecnológicas para empresas, lançou uma máquina que em apenas 20 segundos desinfecta objetos, ajudando no combate à disseminação da Covid-19. O equipamento possui dois formatos: a Box Z, que é uma máquina com um design de uma pequena geladeira onde o procedimento de higienização é feito com a porta fechada; e a Box X, em forma de esteira, onde os produtos também são desinfetados contra a Covid via raios de luz UVC.

O engenheiro de produção e CEO da EVLU, Douglas Santana, explica que a ideia é contribuir com mais uma solução para ajudar no combate à pandemia. "Todos os objetos que transportamos hoje no nosso dia a dia são portadores de bactérias, fungos e vírus. E precisamos ser cada vez menos transmissores de qualquer tipo de contágio. E ajudar a pensar em estratégias para reduzir a contaminação da Covid é ajudar a proteger as pessoas, a salvar vidas. É nossa maior satisfação na elaboração do projeto que vem ajudando muitas pessoas", comenta.

As máquinas da startup, vêm sendo utilizadas em feiras e eventos presenciais que estão retomando aos poucos. Recentemente a EVLU integrou o evento Gramado Summit, onde disponibilizou máquinas para a higienização de objetos dos visitantes e participantes do evento. Agora, o Hospital Centenário, com sede em São Leopoldo, será um dos pioneiros no âmbito da saúde a introduzir o sistema de higienização no restaurante dos visitantes no complexo hospitalar.

Além disso, a instituição vai receber uma unidade da Box Z para desinfectar máscaras do tipo PFF2, e assim prolongar o seu tempo de uso. A EVLU comercializa o produto através da venda ou aluguel dos equipamentos - a instalação e a manutenção são prestadas pela startup. A empresa também foi convidada para realizar testes em parceria com empresas do ramo alimentício que solicitaram análises para higienização de alimentos.

A empresa foi pioneira na elaboração de uma máscara maleável de silicone transparente lavável, produzida com nanotecnologia antiviral, e composta por pequenos filtros que são substituíveis, tornando a máscara reutilizável. E, além disso, um dos maiores benefícios desse produto ao público foi a possibilidade de visualizar novamente as expressões faciais das pessoas. A EVLU MASK, inclusive, ganhou um público cativo do universo da linguagem de sinais, pois as expressões faciais são importantes para este tipo de comunicação.

