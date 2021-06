Sul do RS prossegue coma vacinação contra o coronavírus

publicidade

Segue a vacinação contra o coronavírus na região Sul do Estado. Em Pelotas nesta sexta-feira ocorre um drive-thru no Centro de Eventos Fenadoce, voltado para professores do 3º ao 5º ano do ensino fundamental. Neste sábado, no mesmo local, será a vez de professores do 6º ao 9º ano e na segunda-feira dos Ensinos Médio, profissionalizante e EJA (Educação para Jovens e Adultos), além de trabalhadores dos setores administrativo e de apoio das escolas. As iniciativas ocorrem entre 9h e 17h e são para aplicação da 1ª dose. Quem fizer parte dos grupos e não puder ir no drive-thru, pode ir até o campus Pelotas do IFSul, com entrada pelo estacionamento na rua Jornalista Cândido Mello, na próxima terça-feira, entre 9h e 17h receber a primeira dose da vacina. As profissionais da educação que estejam gestantes ou puérperas devem receber a vacina por este último grupo, atendendo aos critérios definidos, como comorbidade e apresentando atestado médico.

Em Jaguarão, a vacinação com a segunda dose da AstraZeneca de idosos de 80 a 84 anos e profissionais de saúde que receberam a primeira dose entre os dias 2 e 5 de março ocorre nesta sexta-feira, das 9h às 16h e no sábado, das 8h às 14h. A ação ocorre no Ginásio Municipal de Esportes Dario de Almeida Neves (Ferrujão), com drive-thru pela rua da Paz.

Em Bagé, uma ação para imunizar pessoas com comorbidades a partir de 18 anos acontece nesta sexta-feira, das 9h às 16h e no sábado das 8h às 12h. Na oportunidade serão aplicadas primeira ou segunda dose de AstraZeneca. A iniciativa acontece no ginásio São Pedro. As comorbidades devem ser comprovadas com laudo médico ou receita comprobatória da patologia. Além disso, é necessário apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência.

Em São José do Norte, a sexta-feira será mais um dia de vacinação contra o coronavírus no interior, com aplicação da primeira dose em idosos com 60 anos ou mais e pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos e pessoas com deficiência permanente com ou sem BPC. A vacinação ocorre nas ESFs Bujuru, Estreito e Hélio Rossano, das 9h às 11h30min. Serão disponibilizadas 50 doses em cada ESF. No mesmo dia também haverá aplicação de primeira dose contra a Covid-19 em idosos com 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos, pessoas com deficiência permanente com ou sem BCP, profissionais de saúde do setor público e privado e trabalhadores de farmácia. A iniciativa acontece entre 9h e 12h, na Escola Soares Paiva para quem estiver a pé, com entrada pela rua Ramiro Barcelos, nos fundos do colégio, e para aqueles que estiverem de carro, em um drive-thru na rua Marechal Deodoro. Serão disponibilizadas 350 doses.

São José do Norte também já abriu cadastro no site da prefeitura para aquelas pessoas entre 18 e 59 anos que não tem comorbidades (população em geral) que desejam ser vacinadas contra Covid-19. O link também pode ser solicitado pelo Whatsapp da Secretaria de Saúde, pelo número (53) 3238-4500.

No município de Amaral Ferrador a vacinação contra Covid-19 de professores e funcionários de escola, além de motoristas do transporte coletivo escolar acontece nos próprios colégios. Nesta sexta-feira, das 8h30min às 11h30mim, será a vez da direção, funcionários, professores, supervisão da Escola Colônia se vacinarem. No mesmo horário, a mesma ação ocorre nas escolas Jurema e José Elpídio, para direção, funcionários, professores, supervisão, orientação e CIEE maior de 18 anos. Na segunda-feira ocorre na Escola Padre Arlindo das 8h30min às 11h30min, na Escola Estadual Pompílio Xavier, das 14h30min às 17h e os motoristas do transporte escolar serão vacinados na Biblioteca Pública Municipal das 14h30min às 15h30min. Na terça-feira a vacinação ocorre na Escola Estadual José do Patrocínio das 8h30min às 11h30min.

Nesta sexta-feira começam a receber a primeira dose de vacina contra a Covd-19 os trabalhadores de transporte coletivo e escolar, motoristas e cobradores, moradores de Camaquã e que estiverem atuando em empresas do município. A vacinação ocorre no Centro de Imunização Viégas, das 8h30min às 16h30mim. Na ocasião, o profissional deve apresentar declaração preenchida pela empresa que está empregado, com dados do funcionário, junto com carteira de identidade, CPF, cartão SUS e comprovante de residência.