Superlotação no hospital de Gravataí obriga o fechamento da emergência Covid-19

publicidade

Devido à superlotação por conta da crescente demanda de pacientes e o esgotamento total da capacidade de ampliação de leitos, o Hospital Dom João Becker, em Gravataí, fechou, nesta segunda-feira, o acesso à emergência Covid-19, por tempo indeterminado.

De acordo com a equipe diretiva da instituição de saúde, a casa chegou ao seu limite máximo de internações e assistência aos infectados pelo novo coronavírus. Desta forma, o local não possui condições de admitir novos pacientes com a Covid-19. Toda a estrutura de 99 leitos (20 de UTI e 79 de internação clínica) para o tratamento de pacientes com Covid-19 encontra-se plenamente ocupada.

Além da emergência, a área do Hospital de Campanha, projetada originalmente para receber 10 pacientes em internação e atender consultas, nos últimos dias, tem atendido mais de 50 pacientes, entre internados e em observação. Essa estrutura não suporta a assistência desse volume de pacientes e não há qualquer possibilidade de expansão na estrutura vigente. Se o volume de infectados continuar crescendo no atual ritmo, lamentavelmente o número de óbitos irá se multiplicar na cidade.

Veja Também

Mesmo com todos os esforços, são mantidos uma média de 130 a 140 pacientes internados com coronavírus na instituição. A medida de interromper o atendimento a novos pacientes com Covid-19 se faz necessária, também, a fim de se garantir atendimento de qualidade às outras demandas graves de saúde da população que continuam chegando às portas do Hospital.

De forma a tentar amenizar o atual cenário de superlotação, a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre tomou a iniciativa de, no limite da capacidade da unidade Matriz, transferir pacientes infectados de Covid-19 de Gravataí mesmo sem haver regulação estadual. Essa é a segunda vez que a Santa Casa toma esse tipo de atitude para tentar conter o processo de superlotação do Hospital Dom João Becker.