Surto de coronavírus atinge 447 trabalhadores de frigorífico em Nova Araçá

A Prefeitura de Nova Araçá, na Serra, confirmou que 447 funcionários do frigorífico AgroAraçá Alimentos testaram positivo para o novo coronavírus. Em nota assinada em conjunto com a empresa, o município informou que os 1.296 trabalhadores foram testados e que 51 seguem com o vírus ativo, tendo sido afastadas das funções, em isolamento domiciliar. As outras 396 pessoas já se curaram da doença. Na semana passada, uma morte já havia sido confirmada no local.

Esse é o terceiro maior surto da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Os dois primeiros foram registrados em Lajeado, no Vale do Taquari, com 966 casos confirmados em uma empresa e outros 512 em outra. Ao todo, o estado contabiliza 64 surtos em espaços fechados, com quase 2,8 mil infecções.

Em termo de ajuste de conduta firmado junto ao Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul (MPT-RS) o frigorífico AgroAraçá fechou as portas por três dias para desinfecção completa. Na segunda-feira, dia 1º, a empresa retomou as atividades com quantitativo reduzido de empregados, em 40%, com redução proporcional de abates. O esquema fica mantido até o dia 10, quando passa a ocorrer o retorno paulatino dos trabalhadores. Aqueles que testarem positivo serão mantidos em afastamento por 14 dias, garantida a remuneração no período. Eles só devem retornar às atividades se estiverem assintomáticos, por 72 horas, depois dessas duas semanas.

RS já teve mais de 60 surtos associados à Covid-19

Conforme dados da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul (SES), o Estado já teve 64 surtos de síndrome gripal associadas à Covid-19 desde o início da pandemia. O levantamento considera os casos em instituições fechadas, como os registrados em frigoríficos espalhados pelo Interior.

De acordo com a SES, os surtos ocasionaram pelo menos 2.954 casos de Covid-19. Das pessoas que se contaminaram a partir desses surtos, 18 faleceram – sete delas em Lajeado.