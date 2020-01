Surto de infecção intestinal é dado como encerrado em Santa Maria

publicidade

O secretário municipal de Saúde de Santa Maria, Francisco Harrisson, acompanhado do prefeito Jorge Pozzobom e de seu vice, Sérgio Roberto Cechin, informou nesta sexta-feira que o surto de infecção intestinal que atingiu a cidade foi considerado encerrado. "Nove exames foram analisados no Laboratório da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Os mesmos também foram encaminhados para análise no Laboratório Central em Porto Alegre (Lacen) e para os laboratórios da Fiocruz e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) a fim de sabermos que tipo de bactéria que provocou o surto que chamamos de pico e que está concluído”, explicou.

Durante o surto, detectado no dia 24 de dezembro, duas crianças foram a óbito – uma menina de quatro anos e um menino de cinco que estudavam na Escola Infantil do SESI, localizada na região Oeste do município. "Uma criança pode ter levado a bactéria para a escola que provocou diarreia, dores abdominais e febre. O material coletado que está sendo analisado deverá apontar a causa”, lembrou o secretário. Harrisson voltou a orientar que a população tenha o máximo de cuidado com a higiene ao manusear qualquer tipo de alimento.

Outros três menores na mesma faixa etária ficaram em observação e foram liberados. Eles frequentam a mesma escola. A mãe de uma das crianças foi internada em hospital de Santa Maria, com quadro estável. No boletim divulgado na última sexta-feira, foi informado que, do dia 26 a 29 de dezembro, "foram registrados 1.016 casos de pacientes sintomáticos, entre crianças e adultos. Porém, nenhum novo caso grave foi apontado e ninguém precisou permanecer em observação". Esse número corresponde ao total de pessoas que procuraram as unidades de pronto atendimento com diarreia ou vômito.