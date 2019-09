Susepe apreende mais de dez celulares e buchas de maconha em revista na penitenciária de Uruguaiana

publicidade

Nesta terça-feira foi divulgado relatório pelo 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira apresentando resultados da ação da Brigada Militar em apoio à Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) durante revista de celas na Penitenciária Modulada de Uruguaiana. Participaram da operação 30 policiais militares e cinco viaturas.

A revista foi realizada nessa segunda-feira na galeria B do Módulo V2 (vivência dois) e B do Módulo V1 (vivência um) e ainda na Galeria do Módulo de Apoio. Durante a entrada no pátio do presídio, detentos arremessaram objetos contra os agentes, tendo sido necessário o emprego de munição anti-motim, sendo que os suspeitos: m.c.b.m., vulgo “Márcio Capincho”; f.h.a.q.; r.f.c., vulgo “Rogerinho”, apresentaram lesões e foram conduzidos ao hospital e posterior registro na DP.

O trabalho da Susepe apreendeu 15 estoques, 13 aparelhos celulares, um simulacro de pistola, 13 baterias de celular, vários carregadores de celular, 13 buchas de maconha e uma porção da droga.