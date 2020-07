Técnica em Enfermagem do hospital municipal de NH morre por coronavírus

publicidade

A Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (FSNH), no Vale do Sinos, confirmou a morte de uma técnica em Enfermagem em razão da Covid-19. Mari Silva, de 52 anos, fazia parte do quadro de funcionários da Fundação.

Em nota, o diretor-presidente da Fundação de Saúde, Ráfaga Fontoura, reforçou que o óbito da profissional mostra o “heroísmo” de quem atua no combate ao coronavírus, além da necessidade de que a população leve a sério a epidemia. “Aqui no hospital não são apenas leitos nem só maquinários ou insumos. Temos pessoas, que têm casa, família, uma vida além do hospital, e que a gente precisa respeitar e fazer a nossa parte como sociedade”, disse o diretor.

Pelo menos três profissionais da área da saúde já perderam a vida em razão da doença no Rio Grande do Sul. Além de Mari Silva, o Sindisaúde-RS informou no início de junho o falecimento do técnico de enfermagem Abel da Cruz Neto, de 61 anos, do Grupo Hospitalar Conceição (GHC). Em abril, faleceu a técnica de enfermagem Mara Rúbia Cáceres, de 44 anos, também do GHC.