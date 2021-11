Túmulo do menino Bernardo tem grande procura em Santa Maria neste feriado

publicidade

O movimento nos cemitérios de Santa Maria é intenso neste feriado de Finados. No Cemitério Ecumênico, há grande procura pelo túmulo do menino Bernardo Uglione Boldrini, morto em 2014 por conta de uma superdosagem do medicamento Midalozam.

O crime ocorreu em Frederico Westphalen, mas o menino está sepultado em Santa Maria a pedido dos familiares, principalmente da avó materna que antes de falecer solicitou que o neto fosse sepultado no Cemitério Ecumênico.

A secretaria do cemitério, localizado na Avenida Dois de Novembro, recebeu muitos registros de pessoas reclamando do furto de pertences dos jazigos. A senhora Ieda Toneto, que foi visitar o túmulo do marido, lamentou o vandalismo. "Levaram as argolas de bronze e a foto (do companheiro falecido)" disse.