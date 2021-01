Tanstornos causados por obras da Corsan em Estância Velha devem ser amenizados

publicidade

Após reunião entre o prefeito de Estância Velha, Diego Francisco, e o diretor de Expansão da Corsan, Julio Eloi Hofer, os transtornos causados pela obra da autarquia que ocorre na cidade, devem ser amenizados. Por conta da instalação de 52 quilômetros de rede de esgoto, diversas vias estão interditadas e com buracos, prejudicando o trajeto de vários motoristas. A Corsan se comprometeu a fiscalizar esta situação, além de garantir um prazo de seis meses para a conclusão dos serviços.

A ampliação da rede de esgoto da cidade faz parte de um projeto maior que contempla ainda a construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) na rua Portão, próximo ao Distrito Industrial. A estrutura ligará os bairros Lira, Bela Vista, União, Lago Azul, Rincão da Saudade, e Encosta do Sol.

Em uma primeira etapa, que está em fase de execução, a Corsan fará o tratamento de 40% do esgoto de Estância Velha. Já a segunda etapa contempla o restante da cidade, com a previsão de tratar 100% do esgoto local. Os investimentos são de cerca de R$ 50 milhões e o projeto teve início em 2014, ficando parando por alguns anos.

