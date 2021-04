Taquara altera local de vacinação em formato drive-thru a partir desta semana

publicidade

Em razão do grande fluxo de veículos que se acumulam nas ruas próximas à rua Coberta em razão da imunização, no formato drive thru, contra a Covid-19, obstruindo o trânsito e, por vezes, atrapalhando a entrada e saída de moradores, a Prefeitura de Taquara buscou uma nova alternativa visando sair da área central da cidade. A partir desta semana, as vacinações contra o novo coronavírus, serão realizadas nas Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), com a entrada destinada a quem vai se vacinar pela ERS 115. “A Faccat entra como uma parceira da Administração Municipal neste serviço prestado à comunidade taquarense e somos muito gratos pela cordialidade que sempre recebemos desta valorosa instituição da nossa cidade”, menciona a diretora de Trânsito, Luciana Angeli. Ela explica também que haverá quatro entradas recepcionando quem vai se vacinar, minimizando o tempo de espera nas filas.

A mudança de local já começa a valer nesta segunda-feira, das 9h às 17h, com o drive-thru para a segunda dose de vacinação para pessoas com 73 a 79 anos, seguindo para quinta-feira (22), das 9h às 13h30min, onde serão atendidas pessoas de 70 a 72 anos, e, das 14h às 17h, os profissionais da saúde. Na sexta-feira (23), das 9h às 12h, ocorre a vacinação da segunda dose para pessoas de 69 anos; no dia 26 de abril, das 9h às 14h, para pessoas de 66 a 68 anos de idade e no dia 3 de maio, também das 9h às 14h, para pessoas de 64 e 65 anos.

Veja Também