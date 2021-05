Taquara e Estância Velha realizam live em comemoração ao Dia das Mães

publicidade

Com o objetivo de homenagear e entreter as mamães que estarão em casa neste domingo de Dia das Mães, a Prefeitura de Taquara realizará uma live musical direto do Palácio Coronel Diniz Martins Rangel, prédio histórico e sede da administração municipal. A transmissão ocorrerá às 19h, na página oficial do município no Facebook e YouTube, com apresentação do músico Lorenzo Rambo e da cantora lírica Isadora Apollo.

Esta será a primeira transmissão dentro do projeto Concerto no Palácio, idealizado pela diretoria de Cultura e que reunirá artistas locais. Por conta disso, pequenas mudanças foram feitas no prédio, assim como a colocação de plantas e folhagens que ornamentam o espaço, e um piano que fará parte deste novo projeto, foi colocado no saguão de entrada, segundo menciona a diretora de Cultura, Regina Valentini.

“O piano saiu do museu para ser visualizado pela comunidade, foi aí que surgiu a ideia de promover o Concerto no Palácio. Além disso, tornar o saguão da prefeitura um ambiente menos formal e mais acolhedor com um som que emociona. Em meio a tantas notícias tristes, levar cultura para dentro dos lares das pessoas é o que podemos fazer de mais valoroso neste momento em que os eventos presenciais não são possíveis. Esperamos ter uma boa recepção, pois tudo está sendo realizado com muito carinho”, destaca Regina.

Em Estância Velha, o Dia das Mães será festejado com uma live com o Guri de Uruguaiana, a partir das 18 horas. A live será transmitida na página da prefeitura no Facebook. Desde esta quarta-feira, a prefeitura tem realizado ações voltadas ao Dia das Mães. Um vídeo incentivando a população a comprar no comércio local foi lançado. Neste material, os comediantes aproveitam as promoções e a diversidade do comércio para fazer as compras para a data. Além disso, materiais de homenagem às mães podem ser conferidos na página do Facebook da prefeitura.