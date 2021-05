Taquara segue vacinando profissionais da educação nesta semana

publicidade

Iniciada nesta segunda-feira, a vacinação de professores da educação infantil na cidade de Taquara seguirá ao longo desta semana. A imunização ocorre nos educadores, diretores e demais servidores da rede municipal e estadual, e nos próximos dias, ocorrerá nas escolas privadas nesta etapa de ensino, após completar os 14 dias de terem sido vacinados contra a gripe.

Os professores da EMEI Alice Maciel receberam a vacina na segunda e nesta terça-feira é a vez dos profissionais das EMEIs Leonel Brizola, Harda Muller e São João Batista. Já na quarta, a vacinação ocorre nas EMEIs Tia Paty, Vera Marks, Vovó Arlete e Tia Bete e na quinta nas escolas Vovó Mathilde e Vovó Mina. Nesta terça também haverá ação no Piazito, das 8h às 16h. A vacinação para quem trabalha na educação infantil nas escolas de ensino fundamental do município e do Estado, ocorre a partir do agendamento pela Secretaria de Educação.

Na cidade de Ivoti, a Secretaria de Saúde informa que realiza nesta terça-feira, o agendamento para vacinação contra a Covid-19 (primeira dose - Pfizer), a partir das 8h, através do WhatsApp (51) 98608-1557 | (51) 99860-0747 ou pelo link de conversa do aplicativo. Serão vacinadas somente pessoas com comorbidades, grávidas e puérperas, pessoas com síndrome de down e doentes renais crônicos. Conforme o secretário de Saúde, Marcelo Bernardes, a vacinação será realizada nesta quarta-feira, em local a definir.

