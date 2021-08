Taquara terá drive-thru balada para aplicação da vacina contra Covid-19

publicidade

A campanha de vacinação contra a Covid-19 em Taquara continua em ritmo acelerado. A Secretaria Municipal de Saúde promove nesta semana quatro eventos para que pessoas com 18 anos ou mais possam receber a primeira dose da vacina, além da aplicação da segunda dose, para aqueles que já estão aptos a completar sua imunização.

Na programação, nesta sexta-feira terá um drive-thru balada, com várias atrações musicais durante a imunização, dedicado à pessoas acima de 18 anos que não conseguiram se vacinar de dia. A vacinação voltada ao público jovem terá shows de artistas da região e será realizada na Faccat, das 19h às 22h.

A programação musical completa será divulgada durante a semana. Antes disso, nesta terça-feira ocorre o drive-thru, também na Faccat, com a aplicação da primeira dose da vacina para moradores com 18 anos ou mais. Além disso, pessoas com 55 anos ou mais que tomaram a vacina Fiocruz/Oxford/AstraZeneca e estão com a segunda dose agendadas para esta data também poderão se imunizar. A vacinação ocorre até às 14h.

Na quinta-feira, também na Faccat, das 8h às 14h, é a vez das pessoas com 52 anos ou mais que tomaram a primeira dose da vacina da AstraZeneca, com agendamentos para esta data. A primeira dose também será aplicada para quem não se imunizou e tem 18 anos ou mais.

A semana de vacinação ainda contará com uma ação no sábado, onde as Unidades Básicas de Saúde (UBS) Piazito, Empresa, Mundo Novo e Santa Teresinha aplicarão as segundas doses do imunizante, das 8h às 18h. Estarão disponíveis as vacinas Butantan/CoronaVac, para pessoas das faixas etárias de 21 anos ou mais, ou de 24 anos ou mais, com segunda dose agendadas para esta data; e também os imunizantes da Pfizer, para o público acima de 40 anos, que teve a imunização marcada para este dia.

A Secretaria de Saúde lembra que o acesso aos drive-thrus da Faccat para os veículos se dá pela ERS 115, em direção à Avenida Faccat, que é fechada temporariamente nos momentos de vacinação para quem vem do bairro Fogão Gaúcho, em razão das duas filas de veículos formadas neste trajeto. Os moradores que não têm veículo podem contar com ônibus gratuito saindo da Rua Coberta, no Centro de Taquara, em direção à Faccat. Pessoas que chegarem a pé também serão vacinadas. Dúvidas podem ser consultadas pelo WhatsApp (51) 98924-8784.

Durante os eventos de vacinação, a equipe do Centro de Atendimento de Referência de Assistência Social (Cras) participa da Campanha Todos Contra a Fome. A doação é espontânea e voluntária. Quem quiser colaborar pode doar alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e fraldas infantis de todos os tamanhos. Os produtos arrecadados serão doados a famílias que estão em situação de vulnerabilidade em Taquara. A secretária municipal de Saúde, Ana Maria Rodrigues, avalia que a campanha de vacinação contra a Covid está em um bom ritmo, mas alerta que 17% da população vacinável – ou seja, acima de 18 anos – ainda não tomou a primeira dose.

