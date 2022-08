Taquari da início a obras de recapeamento asfáltico no município

publicidade

A Prefeitura de Taquari deu início, nessa quarta, a obra da pavimentação da rua Albertino Saraiva. Também será realizado o recapeamento da Lomba da Via II (rua Theobaldo Kern), investindo cerca de R$ 800 mil oriundos de recursos próprios da administração pública.

Antes do início do recapeamento asfáltico das vias, a prefeitura realizou a troca de canos para evitar futuros problemas com possíveis alagamentos. O serviço foi planejado e executado de forma a atender a demanda da população. A rua Albertino Saraiva, liga o bairro Centro aos bairros Praia e Olaria. Já a rua Theobaldo Kern conecta os bairros Centro e Santo Antônio com o bairro Colônia 20. "É uma satisfação vermos o início desta obra tão sonhada pelos moradores", destacou o prefeito André Brito.

Também será realizada a recuperação do anel viário de Taquari, que contemplará o recapeamento asfáltico e a sinalização viária em diversas ruas do perímetro urbano (rua dos Navegantes, avenida Jacob Arnt, avenida Visconde Rio Branco, rua Antônio Porfírio da Costa, rua Rodrigo Vilanova, rua Sete de Setembro, rua Homero C. Cunha e rua Júlio de Castilhos), possibilitando mais condições para o escoamento de produção das empresas do município e favorecendo as instalações de outros empreendimentos. A área beneficiada será de aproximadamente 3,7 km, 30.000 metros quadrados.

O valor previsto da obra é de R$ 3.627.805,03, dos quais R$ 3.278.689,64 correspondem aos materiais e R$ 349.115,39 à mão de obra. Sendo R$ 2 milhões do Governo do Estado e o restante em contrapartida do município. A obra será iniciada após o recapeamento asfáltico das ruas Albertino Saraiva e Theobaldo Kern.

Veja Também