Tarifa do transporte coletivo passa para R$ 3,90 em Campo Bom

A tarifa do transporte coletivo da cidade Campo Bom está mais cara desde o último domingo, quando a passagem de ônibus foi reajustada em R$ 0,60. O valor passou de R$ 3,30 para R$ 3,90, um aumento de 18,2%.

De acordo com a administração municipal, o novo valor foi autorizado por meio de decreto municipal após discordâncias entre a prefeitura e o Consórcio Coletivo Campo Bom (CCB), responsável pelo serviço. O reajuste anual proposto era superior a 41%, o que aumentaria o preço da passagem para R$ 4,69, valor considerado inaceitável pelo município.

A justificativa para o aumento, de acordo com o CCB, é a redução do número de passageiros e a cobertura das perdas, tendo em vista a manutenção e continuidade do serviço, evitando colapso das empresas. A cidade continuará subsidiando metade do valor da passagem para estudantes, idosos e pessoas com deficiência.