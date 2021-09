Tarifa do transporte público coletivo será de R$ 4,75 a partir desta segunda-feira em Passo Fundo

publicidade

A partir desta segunda-feira, a tarifa do transporte público coletivo em Passo Fundo passará a ser de R$ 4,75. O novo valor foi definido pela prefeitura após a análise das tabelas e planilhas de custos apresentadas pelo Conselho Municipal de Transportes (CMT), na segunda quinzena de agosto.

O pedido para o reajuste da tarifa foi feito pelo CMT depois que as empresas prestadoras do serviço no município – Coleurb e Codepas – encaminharam o requerimento da readequação. Nos documentos, as concessionárias apontam que os novos valores solicitados são compostos a partir de referências como o Índice de Passageiros por Quilômetro, que é calculado pela divisão entre o número de embarques diários de passageiros e a quilometragem percorrida pelos ônibus.

O último reajuste autorizado pelo município havia ocorrido em fevereiro de 2020, quando a tabela de preços passou dos R$ 3,90 para os atuais R$ 4,30. “Ambas as empresas que operam o serviço haviam requerido um reajuste superior àquele que autorizamos. Inicialmente, elas haviam proposto valores que variavam entre R$ 5,86 a R$ 6,71. Compreendemos o momento vivido pelo setor, mas também precisamos levar em consideração o contexto econômico enfrentado pela população”, argumentou Patric Cavalcanti, secretário de Transportes e Serviços Gerais. Ele destacou que o aumento dos custos de operação das empresas, dos insumos e do combustível, além do impacto da pandemia no setor de transporte público coletivo, justificou a readequação.

