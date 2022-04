Tartaruga de couro é devolvida à natureza no Balneário Mostardense

publicidade

Uma tartaruga de couro foi encontrada na última quarta-feira encalhada no Balneário Mostardense. O animal juvenil de 220 quilos foi resgatado por trabalhadores do Parque Nacional da Lagoa do Peixe que o levaram até o Centro de Reabilitação de Animais Marinhos da Universidade Federal do Rio Grande (CRAM/Furg).

A tartaruga chegou na tarde da última quarta-feira e passou por avaliação do seu estado de saúde, alguns exames e um tratamento de suporte. Com as boas condições meteorológicas desta terça-feira, a tartaruga foi devolvida à natureza, no mar.

O animal foi levado a uma certa distância da costa para ser liberado. “A tartaruga é rara de ser encontrada viva, encalhada no litoral, pois é um animal mais oceânico, que nada mais distante da costa, mas não é a primeira vez que tratamos um animal desta espécie”, destaca a coordenadora do CRAM/Furg, Paula Canabarro. A soltura teve o auxílio da Praticagem da Barra do Rio Grande.