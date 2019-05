Telhado de supermercado desaba e fere um em Caxias do Sul

publicidade

O telhado de um supermercado em obras desabou no final da tarde desta segunda-feira, no bairro Pio X, em Caxias do Sul, na Serra. O diretor da rede de Supermercados Andreazza, Jaime Andreazza, ficou ferido no desabamento.

Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para atendimento hospitalar. O estado de saúde dele é estável. O incidente que ocorreu por volta da 17h10min. Os bombeiros também foram acionados para o atendimento da ocorrência.