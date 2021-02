Time de basquete de cadeirantes pede apoio para retomar atividades em Caxias do Sul

publicidade

O time de basquete da Associação dos Deficientes Físicos do Alto Uruguai (ADAU) de Caxias do Sul esteve na Câmara de Vereadores do município para pedir apoio a fim de articular uma quadra de esporte para a volta dos treinos da equipe. Eles estiveram reunidos com os vereadores Elisandro Fiuza (Republicanos), presidente em exercício da Câmara, e Denise Pessoa (PT).

Parados desde o início da pandemia, os atletas solicitaram a ajuda explicando que o tempo sem a prática da atividade física prejudica a saúde e a mobilidade dos jogadores. Outro aspecto destacado como importante para a volta dos treinos foi o apoio psicológico proporcionado aos novos integrantes que, muitas vezes, ainda não se recuperaram do trauma de seus acidentes e encontram no grupo e no esporte motivação para seguirem com suas vidas.

Os treinos, antes da pandemia, aconteciam no Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG), mas com o fechamento do local, no início de 2020, tiveram que ser interrompidos. Atualmente, os esportistas planejam, com a volta dos treinos, fundar a Associação dos Deficientes da Serra Gaúcha (ADSG), para que novas equipes da modalidade possam ser criadas na região.

O Secretário Municipal do Esporte e Lazer, Gabriel Citton, disse que a secretaria está aberta para conversar e encaminhar alternativas para que a equipe volte a praticar a atividade esportiva.

Outra demanda abordada na reunião foi relacionada à saúde, pois, de acordo com os atletas, em torno de 12 a 14 integrantes da equipe precisam de cinco unidades diárias de sonda uretral nº12 que, há mais ou menos três meses, não estão sendo ofertadas pelo SUS. Os vereadores se comprometeram a buscar soluções para as solicitações do grupo.