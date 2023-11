Toro Parrilla & Bar abre restaurante em Novo Hamburgo e reúne cortes importados de carne

publicidade

Considerado referência gastronômica na cidade de Ivoti, o restaurante Toro Parrilla abriu a sua segunda unidade na rua Gomes Portinho, no Centro de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. A inauguração do espaço ocorreu na noite de terça-feira.

O restaurante conta com área externa, decoração industrial e cardápio repleto de variedades de carnes. Considerado referência em cortes uruguaios, o Toro conta ainda com pratos com frutos do mar, como polvos, além de massas, risotos e bebidas exclusivas.

Para Rafael Hartmann, proprietário do Toro Parrilla & Bar, o restaurante pode ser destacado pela excelência e qualidade. O projeto do espaço foi pensado desde 2020, quando Rafael decidiu se tornar empresário do ramo da gastronomia. “Eu tive a ideia de abrir um negócio paralelo ao que eu já vinha trabalhando. Iniciei com uma boutique de carnes, em Ivoti, e aos poucos fui colocando mesas no espaço”, revelou. Segundo o empresário, o processo de construção da marca foi gradativo e satisfatório. “Foi um sucesso repentino, fomos progredindo em um período muito curto”, assinalou.

Hartmann, hoje, se dedica integralmente na administração dos dois restaurantes da marca. “Estamos trabalhando muito para sempre atender da melhor forma o cliente”, destacou. A busca incessante pela qualidade é algo marcado na marca, conforme o proprietário. "Escolhemos a dedo cada funcionário, para atender da melhor forma o cliente”, frisou. Apesar de ter como forte a Parrilla, o Toro trabalha com pratos de cozinhas internacionais e mediterrâneas. Hartmann ressaltou que o corte mais pedido da casa é o entrecot, considerado um corte premium da carne bovina. “É um prato de altíssima qualidade”, sintetizou. O restaurante se destaca por trabalhar com 11 tipos de cortes importados do Uruguai e com carnes bovinas da raça Angus, considerada uma das melhores raças bovinas de corte.

O empresário revela que já tem planos de levar a marca para outros estados do Brasil. "O próximo passo é franquear a marca. Prezamos muito pela qualidade e estamos acompanhando de perto isso”, disse. O chef Cristiano Paiva revelou que a preparação dos pratos é criteriosamente cuidada, desde a chegada dos ingredientes ao estabelecimento. “Fazemos uma análise da carne, assim que recebemos a mercadoria, antes de ir para a mesa. Há todo um processo de manipulação da carne”.



Segundo o Chef Cristiano Paiva, o controle de qualidade do prato é alto | Foto: Fabiano do Amaral

Outro sucesso do Toro é o Polvo a Parrilla, feito de duas formas. A primeira opção de preparo busca a textura macia e a segunda, é o formato Parrilla, priorizando a crocância. “O prato acompanha arroz negro com molho mediterrâneo, páprica defumada, gengibre”. Cristiano ressaltou que o controle de qualidade do prato é alto, o que justifica o sucesso da marca. Além disso, a carne é servida em um padrão de tamanho. "Cuidamos o ponto da carne no preparo”, confidenciou.