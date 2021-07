Tráfego será alterado na ERS 118 a partir desta segunda-feira em Sapucaia do Sul

publicidade

O tráfego na ERS 118, no trecho de Sapucaia do Sul, será alterado a partir desta segunda-feira em razão da execução dos serviços de colocação da passarela de pedestres. Os trabalhos ficarão centralizados no km 5,1 com bloqueio da pista lateral da rodovia, localizada no sentido Sapucaia - Gravataí.

Durante a execução da fundação da estrutura, etapa da obra que deve ser concluída até quarta-feira, os motoristas que trafegarem pela rodovia deverão realizar a conversão na rua Alcebíades Tavares, podendo retornar à ERS 118 no bairro Boa Vista. Os trabalhos serão realizados pelas equipes do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

