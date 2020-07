Trânsito é liberado na RSC 377 em Cruz Alta após conserto de ponte

publicidade

Após as fortes chuvas que atingiram o Estado nesta terça-feira, o Departamento de Estradas e Rodagem (Daer) liberou o trânsito na RSC 377. O trecho passou por obra em uma ponte, que teve a estrutura danificada por conta da erosão em uma das cabeceiras.

De acordo com o órgão, foram necessárias escavações e, posteriormente, o restabelecimento do aterro com rochas. Conforme o diretor geral do Daer, Luciano Faustino, também houve recolocação de guarda-corpos e desobstrução de disptivos de drenagem.

O Daer informa, ainda, que segue monitorando o local, que está devidamente sinalizado. O órgão também pretende executar em breve as etapas restantes de recuperação da ponte.