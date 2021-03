Três leitos UTI Covid entram em operação nesta segunda no Hospital Universitário, em Canoas

publicidade

Mais três leitos de UTI Covid começam a funcionar nesta segunda-feira, no Hospital Universitário de Canoas (HU). As novas unidades fazem parte de um total de 15, que começaram a ser ocupados na última sexta-feira, quando dez leitos receberam pacientes.

A previsão é de que nos próximos dias mais outros dois sejam liberados exclusivamente para tratamento do novo coronavírus. O reforço chega no momento em que as unidades de terapia intensiva operam além do limite de ocupação no município.

O investimento na ampliação totaliza R$ 1.763.999,85. Somente em respiradores, o valor gasto soma R$ 749 mil, com a compra de 15 máquinas. As aquisições incluem, ainda, 15 monitores, 60 bombas de infusão e 15 camas. “É um momento grave e, por isso, estamos fazendo um trabalho muito forte”, afirmou o prefeito Jairo Jorge.

Segundo a diretora geral do HU, Adriana Acker, além das ações em estrutura e equipamentos, o hospital também está investindo em profissionais das áreas técnica, assistencial, de apoio e administrativa.Desde janeiro, o município ampliou o número de leitos de UTI Covid de 43 para 132. Já os de enfermaria passaram de 70 para 267, no HU, no Hospital de Pronto Socorro e no Hospital Nossa Senhora das Graças.