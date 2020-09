Transporte coletivo mantém horários diferenciados no fim de semana em Caxias do Sul

publicidade

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) de Caxias do Sul informa que, em alinhamento ao disposto nos decretos Municipal e Estadual que determinam o Distanciamento Controlado, o transporte coletivo irá operar novamente com restrições no domingo. A empresa concessionária irá atender a comunidade apenas nos horários de pico, das 6h às 8h e das 17h30min às 20h. No sábado, o serviço opera normalmente, das 6h às 21h.

Já na segunda-feira, dia 7 de setembro, feriado da Independência do Brasil, o transporte coletivo estará à disposição das 6h às 20h, sem interrupções. As medidas visam atender aos funcionários e servidores de áreas da saúde que estarão trabalhando com escalas de dias úteis, conforme consulta da SMTTM junto às instituições. Neste dia a frota estará operante durante todo o dia.

A orientação para os usuários que precisarem se deslocar com o transporte coletivo é que se programem com antecedência, a fim de evitar contratempos. Em caso de ocorrências, a Fiscalização de Trânsito atenderá em plantão através do telefone 118.