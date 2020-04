Trindade do Sul tem quatro casos confirmados de Covid-19

publicidade

Trindade do Sul, no Norte do Estado, confirmou três casos confirmados de coronavírus nesta quarta-feira. O município, que tem 5,8 mil habitantes, segundo o IBGE, soma o total de quatro pessoas infectadas pela Covid-19, um número que pode crescer ainda mais, a depender do resultado de exames já encaminhados ao Laboratório Central do Estado.

Segundo o secretário da Saúde, José Fiorentin o primeiro caso, uma mulher de 70 anos foi confirmado na semana passada. Ela está internada no Hospital Divina Providência (HDP) de Frederico Westphalen. “Na manhã desta quarta-feira, mais três homens testaram positivo e se encontram em isolamento”, afirmou.

Os novos casos ainda não foram registrados pela Secretaria Estadual de Saúde. O RS já soma 51 mortes e ultrapassou os 1,4 mil casos de Covid-19 nesta quarta-feira.

Frigorífico

Fiorentin informou que várias outras pessoas apresentaram sintomas e existe suspeitas que tenham contraído a Covid-19. “Nós estamos muito preocupados, pois não temos estrutura para realizar os exames e lembramos que no município funciona um frigorífico de abate de frangos que conta com 1,4 mil funcionários”, alertou. Ele disse, ainda, que material de 12 coletas para exames no Lacen foram enviados a Porto Alegre, mas o resultado ainda não foi informado.

O secretário salientou que boa parte dos trabalhadores do frigorífico são do próprio município, mas centenas vêm diariamente de outras cidades. “Sabemos que a indústria tomou todos os cuidados em relação às medidas de higienização e distanciamento, mas mesmo assim ficamos apreensivos”, disse.

José Fiorentin informou que a empresa afastou quase 200 funcionários, pessoas em situação de risco como idosos, gestantes e outras que apresentavam algum problema de saúde. O frigorífico abate 150 mil frangos por dia e a meta é ampliar para 300 mil até o final do ano.

Falta de testes

Trindade do Sul reivindicou da Secretaria Estadual da Saúde o envio de, pelo menos, mais 100 kits para realizar teste para o coronavírus. O município afirma que recebeu, até agora, apenas 40 kits. A titular da 15ª coordenadoria regional de Saúde de Palmeira das Missões, Mariangela Fernandes Salaberry, informou que o Estado está enviando mais kits para a região, atendendo pelo menos de forma parcial os pedidos dos municípios.