Troféu Mulher Nota 10 homenageia dez exemplos de destaque da sociedade, em Porto Alegre

Com o objetivo de prestar uma justa homenagem às trajetórias de mulheres que contribuem para o desenvolvimento social, econômico e cultural da Porto Alegre, valorizando e incentivando a participação feminina em diversos segmentos da sociedade, as Mulheres Republicanas de Porto Alegre promoveram a 3ª edição do Troféu Mulher Nota 10. Dez mulheres foram selecionadas pela sua trajetória pessoal e profissional para serem contempladas com essa distinção. A cerimônia ocorreu nesta quinta-feira, às 19h30, no Plenário Otávio Rocha, na Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre.

Neste ano, as agraciadas são Aline Coraldi, Ângela da Silva, Cátia Stein, Professora Fernanda Michaelsen, Professora Ivone da Silva, Liége Gautério, Lurimar Fiuza, Marialice Carrer, Paula Lopes e Teresinha Medeiros.

A abertura deste evento a contou com a líder do Mulheres Republicanas Porto Alegre, Tami Aso que expressou a importância dessa homenagem a mulheres que fizeram história na cidade de Porto Alegre. “Temos nesse palco dez lindas histórias de vidas. Cada uma com sua realidade, porém algumas semelhanças ligam vocês: amor, superação, realização, dedicação. Vocês são mulheres nota 10”, destaca.

A secretária estadual do Mulheres Republicanas RS, Beth Colombo, parabenizou as homenageadas desta edição reafirmando que o prêmio é dedicado a mulheres fortes e dedicadas. “Cada uma de vocês tem uma história linda para contar, um exemplo de vida, é uma alegria muito grande ter vocês amigas queridas que fazem a diferença em Porto Alegre”, expressa.

O vereador José Freitas afirmou as mulheres homenageada têm uma história de inspiração para a sociedade e são dignas da homenagem. Na ocasião, ele recitou um poema às homenageadas. O vice-presidente municipal do Republicanos Porto Alegre, vereador Alvoni Medina destacou em sua fala o trabalho inspirador das homenageadas “Muito bom poder homenagear 10 mulheres de sucesso, que se destacaram em suas comunidades, com seus trabalhos, dando sua própria vida, deixando muitas vezes de viver a sua própria vida para estender a mão àquelas pessoas que precisam”.