Turismo de Ametista do Sul e região foi debatido dentro de uma antiga mina

Por acreditar que o melhor da vida é viver experiências inesquecíveis e, nesse sentido, o turismo proporciona momentos importantes para as pessoas, o presidente da Frente Parlamentar de Fomento ao Turismo Gaúcho, deputado Dalciso Oliveira (PSB), promoveu uma audiência pública inédita no final da tarde de quinta-feira (7). Dentro de uma antiga mina, onde atualmente funciona uma vinícola, em Ametista do Sul, foram reunidas lideranças políticas e empresariais de municípios e do Estado, e representantes do ministério do Turismo. Os desafios do turismo durante e após a pandemia e as potencialidades de Ametista do Sul e da região para a retomada da economia foram os temas do debate.

O parlamentar palestrou sobre o cenário do turismo e das perspectivas e diferentes formas de empreender, gerar renda e empregos por meio desta grande indústria limpa. “Em 2019, o turismo representava 10,9% do PIB mundial e, em 2018, 8,1% do PIB brasileiro. Com a pandemia houve uma queda geral de 49,1% em 2020, com redução de empregos e graves prejuízos financeiros”, informou. Disse, ainda, que, diante do potencial represado, o setor se reinventou e algumas tendências novas surgiram, como viagens menos frequentes, mais prolongadas e para destinos próximos, experiências em locais abertos e atrações inovadoras.

Durante as manifestações na atividade, falaram sobre o perfil do turismo da região. A rota das Águas e Pedras possui localização estratégica e privilegiada, além do alto potencial natural e empreendedor, com pontos turísticos com inovação e criatividade, como a utilização dos garimpos desativados para espaços gastronômicos e para abrigar pipas para envelhecimento de vinhos.

Lideranças políticas e empresariais apresentaram as principais medidas e ações necessárias para ajudar a alavancar o município e colocá-lo em destaque no mapa do turismo brasileiro. O prefeito de Ametista, Jadir Kovaleski, falou das belezas naturais e do grande potencial turístico a ser explorado, destacando a capacidade empreendedora da cidade.

Encaminhamentos

Ao final, foram definidos dois encaminhamentos principais durante a atividade. O envio de uma Carta de Ametista ao Ministério do Turismo, em nome da região turística das Águas e Pedras, destacando a expertise local inédita e única talvez no mundo, que pode ser replicada em muitas outras regiões, estabelecendo novas finalidades focadas no turismo para antigas minas, de maneira sustentável, bela, agradável, natural e sofisticada ao mesmo tempo. E outra medida da Comissão será solicitar à Secretaria Estadual de Turismo que Ametista possa ser contemplada com alguma demanda de Infraestrutura no programa Avançar no Turismo do Governo RS a ser lançado em breve.

Presenças

A atividade foi realizada através da Comissão de Economia, Desenvolvimento Econômico e do Turismo – CEDST da Assembleia Legislativa do RS aconteceu de forma híbrida com a presença de cerca de 40 pessoas, entre elas diversas autoridades do Estado e do país. Presenças do presidente da Comissão, deputado Zé Nunes, do deputado Beto Fantinel, do coordenador de Ativos Naturais do Ministério do Turismo, João Pita, e do analista de infraestrutura do MinTur, Rafael Costa Morgado. Também participaram o responsável técnico pela segmentação da Secretaria Estadual de Turismo (Setur), Álvaro Machado, o Secretário Municipal de Turismo de Ametista do Sul; Fábio Santos, a idealizadora e organizadora do Festuris, importante feira de dimensão nacional e internacional do setor de Turismo de Gramado, Marta Rossi, a Presidente da Associação de Desenvolvimento do Turismo de Ametista do Sul – ADTA, Rejane Assunção, vereadores e secretários municipais. Ao final da atividade, o deputado Dalciso agradeceu o anfitrião do local, Silvio Pôncio, empresário e idealizador do empreendimento ousado e inovador, que utiliza antigas minas como espaços dirigidos ao turismo.