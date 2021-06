Unidade de saúde é transformada em centro intermediário de observação Covid-19 em Passo Fundo

publicidade

Diante do aumento de casos e internações hospitalares por Covid-19, a prefeitura de Passo Fundo, no Norte do Rio Grande do Sul, anunciou que vai colocar em funcionamento, a partir da próxima semana, um centro intermediário para pacientes afetados pela pandemia. A estrutura começa a funcionar na próxima semana, na unidade de saúde no Cais São Cristóvão.

Segundo o prefeito Pedro Almeida, a unidade receberá pessoas com necessidade de internação e que aguardam vagas nos leitos dos hospitais de Passo Fundo ou da região. “Essa é mais uma ação no sentido de que todos os passo-fundenses tenham um atendimento qualificado, porque o objetivo do Poder Público é manter a humanização dos serviços oferecidos à sua população, especialmente neste momento difícil que vivemos em função da pandemia do Covid-19”, observa.

A secretária de Saúde, Cristine Pilati, informou que os leitos disponibilizados na unidade serão o primeiro estágio de observação após atendimento nos Cais Petrópolis e Boqueirão e terão formato de enfermaria e observação. “Esses pacientes poderão aguardar uma vaga no hospital em melhores condições, contando com o suporte da unidade no Cais São Cristóvão, que terá 10 leitos e passará a funcionar durante 24 horas”, detalha. Cristine disse, ainda, que os pacientes receberão atendimento médico, oxigênio caso necessário e serviços que não estão contemplados nas demais unidades de referência de Covid-19.

Alterações

A SMS informou que, em decorrência da mudança, o Cais São Cristóvão não receberá mais pacientes para atendimento ambulatorial de triagem Covid-19 já nesta sexta-feira. Pessoas com sintomas de Covid-19 continuarão sendo atendidas nos Cais Petrópolis e Boqueirão, que terão reforços em equipes para assegurar a absorção da demanda. “Neste momento, o município está com edital aberto para a contratação de médicos para atuarem no enfrentamento da pandemia”, afirmou a secretária da Saúde.

Após reunião da Administração Municipal de Passo Fundo com a secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, e com a 6ª Coordenadoria Regional de Saúde (6ª CRS), o Estado definiu seis cidades da região como apoio para leitos clínicos caso haja necessidade de transferência de pacientes. O apoio será dado pelos municípios de Arvorezinha, Casca, Espumoso, Maximiliano de Almeida, Paim Filho e Sertão. Tendo em vista que Passo Fundo registra alto número de ocupação de leitos clínicos, o pedido do município foi para que o Estado encaminhe pacientes, preferencialmente, para essas seis cidades da região.

A Administração Municipal de Passo Fundo prorrogou a vigência do atual decreto que limita horário de funcionamento dos setores não essenciais, até a próxima segunda-feira. A decisão leva em conta a continuidade do quadro de gravidade da pandemia do Coronavírus. Com isso todas as regras atuais, incluindo a que limita o funcionamento das atividades não essenciais até às 21hs, seguem as mesmas.

“Os serviços considerados essenciais pelo decreto Estadual 55.882/2021, como os de saúde e os supermercados, por exemplo, não estão inseridos no decreto de limitação de horário”, informa a Administração Municipal. O decreto municipal em Passo Fundo ainda prevê a permissão, após o horário das 21h, dos serviços de tele-entrega, ficando vedado o procedimento de “pague e leve”.

