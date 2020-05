Unidade de Saúde Mental da Santa Casa de Uruguaiana deve concluir obras no segundo semestre

publicidade

A gestora da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, Thaís Aramburu, informou neste final de semana que a pandemia não interferiu na manutenção das obras de reforma estrutural para viabilizar a reabertura da unidade de internação clínica voltada à saúde mental.

Thais destacou a relevância da participação solidária do estrato social da cidade nos trabalhos – por meio de clubes de serviços como o Rotary Club, entidades e empresas privadas que auxiliam na arrecadação de recursos para a concretização do setor especializado – com custo orçado em ao menos R$ 200 mil. Ela também ressaltou a parceria da Secretaria de Saúde: “Estamos unidos em prol do objetivo, recebendo um apoio da secretária Lilian Stumm e do adjunto, cardiologista José Luiz Saldanha e ainda da psiquiatra Raquel Saldanha, todos empenhados em contribuir”, disse.

Na última semana, o secretário-adjunto médico José Luiz Saldanha e a titular da pasta visitaram as obras. A área fica no andar térreo da instituição e contará com 18 leitos. O projeto inclui o tratamento farmacológico, além de psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros, empenhados na redução do sofrimento psíquico do paciente, em sua reabilitação e a busca das habilidades eventualmente reduzidas ou perdidas em razão da doença.

A nova unidade também contará com oficinas e espaço para recreação. Enquanto a nova área de internação segue sendo construída, o atendimento a pacientes psiquiátricos acontece por meio do Pronto Socorro que registra uma média de 35 atendimentos por mês de pacientes de saúde mental.

O adjunto da Saúde, José Luiz Saldanha estima que no segundo semestre o serviço deverá entrar em funcionamento pleno. Hoje estão nos cadastros dos Centros de Atendimento Psicossocial e nos demais segmentos que lidam com o sofrimento mental, ao menos 5 mil pacientes. O município tem 125 mil habitantes.