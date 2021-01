Unidade Móvel de Saúde de São Leopoldo retoma atividades

publicidade

Foi retomado nesta semana o trabalho realizado pela Unidade Móvel de Saúde de São Leopoldo. Percorrendo diferentes bairros de segunda a sexta-feira, o veículo é equipado com um consultório, uma sala de triagem climatizada, além de banheiro para os profissionais. A equipe de atendimento conta com clínico geral, enfermeiro, técnico de enfermagem, servidor administrativo e motorista. O atendimento médico é organizado com distribuição de fichas mas nos procedimentos de enfermagem, não é necessário senha prévia.

Nesta terça-feira, a unidade móvel está realizando os atendimento na Vila Berger, em frente a escola estadual Emilio Sender. Já nesta quarta, o veículo estará no Independência, na ocupação Santa Helena e no bairro Arroio da Manteiga. A programação itinerante segue até o fim do mês.

