Unidades de Saúde têm horário extra para atendimento à mulher em Campo Bom

Como parte da campanha do Outubro Rosa, mês de conscientização acerca do câncer de mama e de promoção do cuidado com a mulher, unidades de saúde de Campo Bom passam a ter horários extras de atendimento com serviços destinados especialmente a elas. Serão realizados testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais, coletas de citopatológico do colo uterino e solicitações de mamografia.

Os horários extras serão, em sua maioria, nos sábados, com datas diferentes para cada unidade. O secretário municipal da Saúde, João Paulo Berkembrock, aponta que o cronograma foi criado para que mulheres de todos os bairros tenham oportunidade de atendimento.

“São serviços que já temos normalmente nas unidades, mas ao proporcionarmos dias e horários diferentes, abrimos portas para que mais mulheres busquem orientação e, possivelmente, tenham a chance de um diagnóstico precoce”, diz Berkembrock. Neste sábado, a unidade básica de saúde Paulista vai funcionar das 8h às 17h.