Unipampa abre processo seletivo específico para indígenas aldeados

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) abriu processo seletivo para vagas nos 64 cursos de graduação especificamente para indígenas aldeados e a moradores das comunidades remanescentes de quilombos. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 7 de março de 2022.

A seleção das 20 vagas (dez para cada grupo) é regida pelo edital nº 3/2022, onde as pessoas interessadas encontrarão todas as informações. No momento da inscrição, a/o candidata/o deverá optar por até dois cursos em ordem de preferência e prioridade.

Além da ficha de inscrição, disponível no sistema de Gestão Unificada de Recursos Institucionais (Guri), a pessoa que deseja concorrer a uma das vagas deverá anexar a redação, de acordo com o tema presente no edital, e o memorial de trajetória pessoal, modelo também disponível no documento (anexo E).

Nesta edição, em função da pandemia de covid-19, todo o processo de seleção ocorrerá de forma on-line. A prova de redação, na modalidade dissertativa, possui peso equivalente a 50% e o memorial de trajetória pessoal, na modalidade descritiva, também possui peso de 50%.