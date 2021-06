Unipampa de São Borja doa 740 litros de álcool e lenha ao Asilo São Vicente de Paula

publicidade

A direção da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) – Campus São Borja, juntamente com o COE local da instituição, realizou a entrega de 700 litros de álcool líquido (70%), 40 litros de álcool em gel (ambos produção da Unipampa) e uma carga de lenha (corte de eucaliptos do Campus II por apresentarem risco de tombamento) que será utilizada para a lareira e caldeira. A medida foi uma resposta ao apelo feito pela coordenação do Asilo São Vicente de Paula, que solicitou a doação de vários produtos.

Participaram da entrega a presidente do asilo, Terezinha Martins, o diretor-adjunto, Edson Rodrigues, a assistente social, Carine dos Santos, o diretor da Unipampa São Borja, Valmor Rhoden, e o coordenador administrativo, Gustavo Carvalho. Atualmente a entidade está com 62 idosos e conta com a ajuda da comunidade para sua manutenção. Um dos próximos trabalhos será a pintura externa que será viabilizada por meio de parcerias. Pintores voluntários que quiserem participar do mutirão devem se dirigir ao asilo aos domingos.