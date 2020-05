Unipampa desenvolve projeto para monitorar casos de Covid-19 no RS

publicidade

Em busca de maior controle sobre os efeitos da pandemia de Covid-19 no Rio Grande do Sul, um estudo de monitoramento e apresentação de dados em diversos níveis sobre o coronavírus está sendo desenvolvido pela Universidade Federal do Pampa (Unipampa), no seu cam campus de Itaqui, na fronteira Oeste. A plataforma de pesquisa, chamada de SIGPampa, apresenta atualizações diárias dos dados referentes aos casos confirmados da doença no Estado, além de um recorte comparativo para os 10 municípios gaúchos em que a instituição de ensino atua.

As informações organizadas no site do projeto são mapas, dados geoespaciais, número de casos confirmados e óbitos por município, bem como a data de cada inserção. De acordo com o professor Sidnei Luís Gass, coordenador do projeto, o SIGPampa surgiu em 2015 com o objetivo central de desenvolver materiais que permitam aplicar o uso de geotecnologias e cartografia.

Neste momento da pandemia, o foco das pesquisas se voltou para “estruturar uma base de dados que possa instrumentalizar pesquisas futuras, tendo em vista que os dados aos quais a população, e os pesquisadores, tem acesso de forma imediata e diária, são, em geral, dados em tempo real, ou seja, não se tem uma visão histórica do processo”, explicou.