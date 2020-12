Unipampa disponibiliza oito ultracongeladores para armazenamento de vacina contra Covid-19

publicidade

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) disponibilizou ao poder público oito ultracongeladores para armazenamento da vacina contra Covid-19. Após a liberação pelas agências reguladoras, o medicamento precisa de condições específicas para sua conservação, assim como um planejamento de logística para que nenhuma dose seja desperdiçada ou perca o efeito de imunização.

Do total de ultracongeladores, cinco estão prontos para serem utilizados, com toda a capacidade interna livre, e funcionando nos Campi Bagé (1), Uruguaiana (2), Itaqui (1) e Dom Pedrito (1). Os outros três ainda estão aguardando manutenção, mas devem estar disponíveis em seguida. Eles estão localizados nos Campi de Bagé, Uruguaiana e São Gabriel.

O reitor da Unipampa, Roberlaine Ribeiro Jorge, explica que a gestão da instituição já encaminhou ofícios para o governo do estado e para as prefeituras onde os ultracongeladores estão localizados. De acordo com Jorge, a universidade está na linha de frente do enfrentamento à Covid-19 desde março, com a produção de álcool glicerinado 70% (40.000 litros doados) e EPIs (10.000 máscaras), realizando testes RT-PCR para diagnóstico da doença (23 mil testes), pesquisa epidemiológica e investigação sobre o tratamento do novo coronavírus, além de mais de uma centena de ações de ensino, pesquisa e extensão realizadas na pandemia.

“Auxiliar nesse processo de armazenamento das vacinas será mais uma ação e, para nossa comunidade acadêmica, isso significa que estamos cumprindo a nossa função social. A Unipampa tem o dever de zelar pelo bem-estar da comunidade onde está inserida e estamos cumprindo esse compromisso”, ressalta o reitor.