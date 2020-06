Unisc adia retorno de atividades presenciais em laboratórios

publicidade

A Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) adiou a retomada das atividades presenciais em laboratórios de ensino e pesquisa, bem como de estágios supervisionados, inicialmente prevista para esta segunda-feira. O professor e pró-reitor acadêmico Rolf Molz informou que a medida atende ao cumprimento de portaria do governo estadual e ainda não há nova data agendada.

O Plano de Contingência de Prevenção, Monitoramento e Controle da Transmissão da Covid-19 ainda está em elaboração e deverá ser entregue durante esta semana ao Comitê de Operações Emergenciais (COE) municipal.

O conjunto de ações envolve todo o processo dentro da universidade e vai além dos cuidados básicos de equipamentos de segurança e distanciamento. O pró-reitor destacou a necessidade de engajamento da comunidade acadêmica. “Vamos seguir todas as regras do decreto estadual, não faremos nada a menos do que nos foi exigido. Desta forma, o retorno é viável, possível e seguro”, afirmou.

Adaptações e priorização de formandos

A instituição fará adaptações do espaço físico para acolher, em especial, alunos pertencentes ao grupo de risco, com atendimentos específicos. A priorização das aulas práticas é para formandos. No entanto, a Unisc vai possibilitar que os demais alunos, que necessitem recuperar o conteúdo do primeiro semestre, que o façam a partir do retorno.

Os 1,2 mil alunos que deverão retornar às atividades práticas nos próximos dias serão distribuídos em três turnos. Os laboratórios funcionarão com apenas 50% de ocupação. “Existem metodologias diferentes para cada uma das disciplinas práticas que temos.

Em alguns casos, das turmas de 30 alunos, apenas 15 estarão no laboratório e outros 15 realizando atividades que serão validadas em experimentos. Ou dividiremos em dois laboratórios ao mesmo tempo”, afirmou. As disciplinas com aulas teóricas que não necessitam de parte prática, no momento, seguem no modo remoto.