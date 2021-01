Universidade de Caxias do Sul doa ventilador pulmonar ao Hospital da BM em Porto Alegre

publicidade

A Fundação Universidade de Caxias do Sul (FUCS) contemplou o Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre com um ventilador pulmonar Frank 5010. O termo de formalização da doação foi assinado nesta segunda-feira pelo major Márcio Leandro Silva da Silva, representante do Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra (CRPO/Serra).

Segundo o reitor da UCS, professor Evaldo Antonio Kuiava, as doações são efeito do trabalho expressivo de professores, profissionais de engenharia e da saúde, com o apoio da comunidade. “Nesta pandemia, os professores e pesquisadores da Instituição, em parceria com empresários e engenheiros da região, conseguiram em tempo recorde desenvolver um ventilador pulmonar que ajuda a salvar vidas. Essas destinações demonstram como a Universidade, o conhecimento e a ciência estão fazendo a diferença no enfrentamento da Covid-19”, afirmou o reitor.

O Frank 5010 foi desenvolvido entre março e setembro de 2020 por um grupo de professores e engenheiros da UCS e engenheiros e empresários voluntários, com orientação técnica do Hospital Geral de Caxias do Sul.

O equipamento foi submetido a testes clínicos, incluindo pacientes de Covid-19, e de engenharia, e foi homologado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em outubro. Treze respiradores já foram doados a instituições, e outros 40 já estão pré-montados pela Universidade de Caxias do Sul.